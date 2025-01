No Canadá, ex-dirigente do BoE considera concorrer para substituir Trudeau como premiê

Ex-dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês) e ex-presidente do Banco do Canadá (BoC, em inglês), Mark Carney disse nesta terça-feira, 6, que está considerando concorrer pela liderança do Partido Liberal, após o primeiro-ministro, Justin Trudeau, renunciar nesta semana. "Vou considerar essa decisão em conjunto com minha família nos próximos dias", afirmou ele, em declaração enviada ao Financial Times.

Os liberais precisam eleger um novo líder antes que o Parlamento do Canadá retome atividades em 24 de março, porque todos os três partidos da oposição dizem que derrubarão o governo liberal em um voto de desconfiança na primeira oportunidade, o que desencadearia uma eleição.

O novo líder liberal pode não ser primeiro-ministro por muito tempo e uma eleição na primavera do Hemisfério Norte muito provavelmente favoreceria o Partido Conservador opositor.

Mark Carney é visto como um dos favoritos, com popularidade comparável a estrelas do rock. O economista com experiência em Wall Street foi o primeiro estrangeiro a servir como dirigente do BoE desde a sua fundação, em 1694.

A nomeação do canadense recebeu elogios bipartidários no Reino Unido, depois que o Canadá se recuperou muito mais rápido do que outros países da crise financeira de 2008 e Carney ganhou reputação de "regulador severo". No Reino Unido, Carney também se tornou conhecido por administrar o Brexit.

Entre outros concorrentes, a vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, também é uma das favoritas. As relações de Freeland com Trudeau decaíram, depois que o primeiro-ministro pediu que ela renunciasse ao cargo de ministra das Finanças. Um funcionário afirmou à Associated Press que ainda é cedo para fazer declarações, mas que Freeland falará com colegas esta semana para discutir os próximos passos.

Outro possível candidato é o novo ministro das Finanças, Dominic LeBlanc. Ex-ministro da segurança pública e amigo próximo de Trudeau, LeBlanc recentemente se juntou ao primeiro-ministro em um jantar com Trump em Mar-a-Lago. LeBlanc foi babá de Trudeau quando ele era criança.