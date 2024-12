Alagamento interdita área central da rodoviária de Porto Alegre e afeta comércio durante a noite

O corredor central da Estação Rodoviária de Porto Alegre foi parcialmente interditado devido a alagamentos causados pelo temporal da noite de domingo (1º). O corredor central foi bloqueado pela água, fazendo com que lojistas suspendessem o atendimento.

— Eu entro às 23h. Quando cheguei, o corredor central já estava com cordão de isolamento. Meu colega já tinha desligado os disjuntores por causa do risco de choque. Ele estava retirando a mercadoria, subindo coisas que são mais perecíveis. A gente subiu o balcão também, que é de madeira, micro-ondas, CPU, documentos que ficam ali embaixo (…). E o cheiro de esgoto, né? — relatou a funcionária de uma lanchonete, que pediu para não ser identificada.

A operação voltou ao normal na manhã desta segunda-feira (2), com o corredor central liberado e as lojas funcionando. As viagens não foram afetadas, segundo a gerência da rodoviária.