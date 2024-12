Após chuva e vento forte, Porto Alegre tem alagamentos e pontos sem energia elétrica

Depois de cerca de uma hora de chuva forte e vento intenso , Porto Alegre tem pontos sem energia elétrica e diversos registros de alagamentos. A água invade as ruas de pelo menos cinco bairros da cidade .

Na Cidade Baixa e no Menino Deus é onde há mais relatos de vias alagadas. O acúmulo de água é registrado nas ruas José do Patrocínio, da República, Baronesa do Gravataí, Gonçalves Dias, Marcílio Dias, Botafogo, José de Alencar e Padre Cacique.