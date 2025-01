Prefeitura de Eldorado do Sul interdita área em bairro onde três casas desabaram

A Prefeitura de Eldorado do Sul interditou nesta terça-feira (14) uma área no bairro Picada, onde três casas desabaram. Os imóveis que ruíram ficam na Rua Franklin Lira, continuidade da Avenida Martinho Poeta, às margens de um braço do Rio Jacuí.

Além dessas, outras nove moradias foram isoladas pelo risco de queda. A região foi severamente atingida pela enchente de maio de 2024. Entretanto, moradores apontam que o problema é um vazamento de água de tubulação da Corsan Aegea.

A empresa afirmou que equipes atuam no local com um equipamento que detecta vazamentos subterrâneos e com retroescavadeira. Ainda segundo a Corsan Aegea, técnicos estiveram no local no último dia 10, atendendo solicitação dos moradores, e não encontraram problemas.

Leia Mais Duas casas ficam destruídas em incêndio em Eldorado do Sul

A Defesa Civil está no local orientando os moradores e auxiliando na retirada de pertences. Ninguém ficou ferido. Imagens feitas por moradores mostram parte das residências desmoronando.

— Esse problema (vazamento de água) pode ter ocasionado ou ajudado a piorar a situação que estava nas residências. Tem algumas pessoas que vão ficar aí, que querem continuar. Nós estamos notificando essas pessoas, fazendo uma documentação de interdição — diz Josimar Cardoso, coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul.

Leia Mais Obra que bloqueia faixas na Avenida Ipiranga vai se estender por até seis meses

Uma das residências prejudicada é a que Marcus Leal Silveira, 29 anos, mora com a esposa e dois filhos. Após parte do chão do pátio desabar, a moradia está cedendo.