Espetáculo gaúcho que celebra 20 anos em cartaz é destaque no Porto Verão Alegre

Em cena, Marcelo Adams e Margarida Peixoto. Luciane Pires Ferreira / Divulgação

Há feitos que precisam ser celebrados, e o casal de atores gaúchos Marcelo Ádams e Margarida Peixoto comemora no palco, com cerveja (inclusive para o público), reflexão e gargalhadas. A comédia dramática Goela abaixo ou por que tu não bebes? chega ao Porto Verão Alegre, na Sala Álvaro Moreyra, dias 21, 22 e 23 de janeiro, com uma marca histórica: 20 anos em cartaz, com a mesma formação desde a estreia.

É um feito e tanto, considerando as dificuldades do meio teatral brasileiro e os percalços enfrentados por artistas no passado recente no país.

A peça conta a história de uma cervejaria decadente no leste europeu, durante o regime comunista dos anos de 1970. Lá, o mestre-cervejeiro tenta embriagar seu funcionário Vanek, oferecendo cerveja para que ele solte a língua e delate outros subversivos (detalhe: cada espectador também recebe uma latinha, em uma jogada de cumplicidade entre atores e público).

De um jeito envolvente, o espetáculo mistura leveza e densidade, riso e melancolia, com uma discussão de fundo atemporal, sobre autoritarismo e poder.

— A ideia da peça surgiu em 2003, quando eu era aluno de Direção Teatral no Departamento de Arte Dramática da UFRGS. Fizemos uma única apresentação, e a repercussão foi tão legal que, em 2005, decidimos criar uma nova versão, em cartaz até hoje. É uma comédia política que fala sobre como o poder pode ser enfiado goela abaixo e levar as pessoas a cometerem atos condenáveis — diz Marcelo, diretor da produção, que já passou por cidades como Rio de Janeiro, Campinas e Recife.

Parte do sucesso também se explica pela cumplicidade do casal no palco. Multipremiados e afinadíssimos, Marcelo e Margarida são parceiros de vida. Quem assiste à peça, percebe a conexão.

— Temos um jogo cênico muito nosso. Estamos muito felizes por celebrar esses 20 anos da peça juntos. Mais do que resiliência, é a crença na arte que nos move — destaca o ator e diretor.

Serviço