Veja em fotos os estragos provocados pelo temporal no Rio Grande do Sul

A chuva intensa que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de domingo (1º) ainda deixa transtornos nesta segunda-feira (2) em diversos pontos do Estado.

Em Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul, pelo menos 50 residências foram danificadas em razão da chuva intensa que veio acompanhada de vento. As rajadas mais fortes afetaram os bairros São Sebastião e Cantares.