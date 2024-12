Como parcelar o IPVA 2025

Começa em 11 de dezembro o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 com descontos que podem chegar a 28,13% se antecipado o valor integral. Para quem está com o bolso mais apertado, uma opção é parcelar o valor em até seis vezes, entre janeiro e junho do ano que vem.