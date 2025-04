Em Santa Catarina

Avião da Latam sai da pista ao pousar e vai parar na grama em Chapecó

Caso aconteceu no aeroporto Serafim Enoss Bertazo; 112 pessoas estavam na aeronave no momento do acidente, mas ninguém se feriu

01/04/2025 - 16h46min Atualizada em 01/04/2025 - 16h52min