A médica Carolina é do Estado de Alagoas Instagram @carolinacanales / Arquivo Pessoal

A médica brasileira Carolina Canales morreu vítima de um incêndio em um hotel, em Bangcoc, capital da Tailândia, na noite de domingo (29). Além dela, outras duas pessoas morreram e sete ficaram feridas.

De acordo com o portal g1, Carolina morreu no local. Ela era natural do Alagoas e estava no país a turismo.

De acordo com as autoridades, o incêndio começou no quinto andar do Ember Hotel, um edifício de seis andares, segundo o Departamento de Bombeiros e Resgate de Bangcoc. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

— As autoridades reagiram rapidamente e o alarme de incêndio soou, mas a fumaça se espalhou muito rápido — declarou o governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt, a repórteres na noite de domingo.

Ele ainda informou que pelo menos 75 pessoas estavam no hotel no momento do incêndio.