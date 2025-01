Dólar hoje: acompanhe o valor da cotação ao vivo

A escalada a patamares históricos do dólar teve início no fim de novembro. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O dólar abriu o último pregão do ano em estabilidade, nesta segunda-feira (30), cotado a R$ 6,19 — por volta das 17h, contudo, estava em R$ 6,17. Na semana passada, a moeda norte-americana acumulou alta de 2%, fechando a sexta-feira (27) em R$ 6,19.

Na tentativa de conter a alta do câmbio, o Banco Central (BC) vendeu US$ 3 bilhões em um leilão à vista na quinta (26). Com a intervenção mais recente, a autarquia já leiloou US$ 19,760 bilhões à vista no mercado desde 12 de dezembro.

É a maior injeção de recursos em um único mês da história do regime flutuante de câmbio, acima dos US$ 12,054 bilhões vendidos em março de 2020, durante a pandemia de covid-19.

A escalada a patamares históricos teve início no fim de novembro, quando o dólar chegou à marca dos R$ 6 pela primeira vez. O pico respondeu à declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Cotação do dólar ao vivo

Confira o gráfico da evolução da moeda, disponibilizado pela TradingView:

Valor do dólar atualizado

Dólar comercial: R$ 6,17

Máxima dólar comercial: R$ 6,23

Valor recorde

Depois de bater em 2024 a maior cotação desde o Plano Real, atingindo o pico de R$ 6,26 em 18 de dezembro, a escala do dólar voltou a ser preocupação no cenário nacional. Os especialistas, no entanto, são cautelosos quanto às projeções para o próximo ano.

O economista Maurício Weiss lembra que o comportamento da moeda está mais relacionado aos movimentos do mercado financeiro do que às questões reais da economia, o que acrescenta incertezas quanto ao comportamento especulativo.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, na manhã de quinta, Andrew Storfer, diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), avaliou que o dólar pode subir um pouco mais: