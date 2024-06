BNDES adia liberação dos R$ 15 bilhões a empresas do RS

Foi adiada para a semana que vem a liberação dos R$ 15 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Aparentemente, o motivo é melhorar parâmetros para beneficiar empresas realmente afetadas pela cheia. Será usada como critério a "mancha", que reúne os locais inundados, mesmo requisito que está sendo adotado para a medida anunciada pelo Ministério do Trabalho de pagamento de dois salários mínimos do salário de trabalhadores.