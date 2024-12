Restaurante de R$ 1 milhão abre no Mercado Público com sanduíche de focaccia e pinsa romana no cardápio

Em obras há um ano, o restaurante italiano Osteria Del Mercato abre no dia 2 de janeiro no Mercado Público de Porto Alegre. Com R$ 1 milhão, foi adaptado o espaço de 100 metros quadrados no segundo andar que era ocupado por um memorial do centro comercial, que irá para outro local. A loja tem grandes janelas com vista para o Guaíba e 90 lugares para clientes, contando um mezanino (imagens do projeto no final da coluna).

— Faremos as massas e os molhos. Só compraremos produtos orgânicos — diz o empresário Jader Gomes, dono do Naval e do Rincón 74, também no Mercado Público. Ele tem como sócio Juliano Milan, dono do Armazém da Redenção, no Mercado Bom Fim. A empresa JocHen & Co está prestando consultoria.

A operação terá bar de vinhos e fatiamento de frios para consumir no local. No cardápio, serão oferecidas massas, risotos, carnes, pinsas romanas (pizzas quadradas com massa de fermentação natural) e sanduíches com focaccia. Serão 12 funcionários no atendimento.

— Queremos abrir à noite. O Mercado Público está mais seguro e com o entorno revitalizado, bem iluminado. O Largo Glênio Peres tem quase 100 vagas para carros. Temos que fomentar essa vida noturna. Outras operações fortes estão vindo para cá — diz Milan.

