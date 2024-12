Antiga estrutura da Unesul é demolida em terreno no bairro Navegantes de olho em novo projeto

As antigas estruturas estão sendo demolidas no terreno onde ficava a transportadora Unesul, na zona norte de Porto Alegre, o que deixa leitores curiosos. A área na esquina da Avenida A.J Renner com a Rua Dona Teodora pertence à empresa Área 51 Comércio de Pneus e Serviços Automotivos. O sócio Rodrigo Cechett disse à coluna que há negociações para que um empreendimento seja erguido no local, mas não revela nome nem segmento da empresa interessada.