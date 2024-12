Lojistas de Porto Alegre acreditam que venda de Natal cresceu um pouco acima da inflação

Cerca de 20% dos consumidores fizeram as compras de Natal na última hora, identificou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Írio Piva. Os dados da finaleira ainda serão analisados, mas os obtidos nos últimos dias apontavam alta de 5% a 7% no faturamento de vendas em relação à data do ano passado. Isso é um pouco acima da inflação, ou seja, um crescimento financeiro real, ainda que pequeno. A CDL POA tem como termômetro o volume de consultas ao SCPC, cadastro de consultas para concessão de crédito.