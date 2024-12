Qual deve ser o reajuste dos aposentados do INSS em 2025

Para quem ganha o piso da Previdência Social, saber para quanto vai o valor pago a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2025 depende da definição do salário mínimo nacional, que está em R$ 1.412. Se o pacote fiscal aprovado no Congresso for sancionado pelo presidente Lula, a regra de reajuste vai mudar. Ele ainda terá a correção pela inflação do INPC até novembro, mas o aumento real será limitado a 2,5%. Então, com essa regra, passaria a R$ 1.518 em 1º de janeiro.