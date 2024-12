INSS começa a pagar aposentadorias e demais benefícios com volta dos gaúchos ao calendário normal

Começa nesta sexta-feira (20) o pagamento a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesta leva, os gaúchos voltam a receber de forma escalonada pelo calendário normal, com término em 8 de janeiro. Ou seja, não será depositado para todos do Rio Grande do Sul neste primeiro dia do cronograma, como ocorreu de maio a novembro.