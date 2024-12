Dólar sensível segue no radar, INSS, 13º, agenda e mais pílulas da economia em 20.12

Agenda

Pagamento da segunda parcela do 13º salário de trabalhadores.

Pagamento dos benefícios da Previdência Social: INSS retoma calendário normal para pagar aposentadorias e demais benefícios no RS

IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores (2023), com dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas e capitais.

Senado vota o projeto de lei do pacote fiscal, a principal preocupação para o câmbio nos últimos dias.

Presidente Lula tem reunião com ministros.

Banco Central segue com os leilões para segurar cotação do dólar.

Inflação dos Estados Unidos, com o indicador preferido do Federal Reserve (Fed) para decidir sobre a taxa de juro. Isso também influencia o dólar aqui no Brasil.