Projeto Tinta Mágica prevê a revitalização de fachadas de pequenos estabelecimentos que foram afetados pelas chuvas em Porto Alegre Coca-Cola / Divulgação

O Rio Grande do Sul enfrentou grandes desafios após as inundações que aconteceram em maio. A esperança, a coletividade e a resiliência do povo gaúcho, porém, inspiraram a força que o Estado precisava não apenas para reconstruir o presente, mas também para viabilizar um futuro ainda melhor.

Engajada com esse momento de restauração, Coca-Cola apresenta uma campanha de Natal especialmente desenvolvida para o Rio Grande do Sul. A versão regional é uma adaptação da iniciativa global da marca, que tem como slogan “Desperte o Papai Noel que há em você”. Criada pela W3haus, agência do Grupo Stefanini, a campanha ganhou um toque “gauchês” com o emblema especial “Desperta o Papai Noel que existe em ti”.

Além de publicações em redes sociais e mídia Out Of Home (OOH), a ação traz para o Estado uma série de projetos para dar visibilidade aos Papais Noéis da vida real – isto é, as pessoas que vivem, no dia a dia, a essência do espírito natalino. Como parte desse movimento de inspiração e renovação, o projeto Tinta Mágica prevê a revitalização de fachadas de pequenos estabelecimentos que foram afetados pelas chuvas em Porto Alegre.

– Trabalhamos durante todo o ano para apoiar e impactar positivamente as comunidades. Em 2024, especificamente, ampliamos nossas ações do Sistema Coca-Cola Brasil e o poder convocatório da marca para ajudar a recuperar os estabelecimentos do Rio Grande do Sul. Queremos reforçar o apoio à região e, inspirados pelo espírito natalino, transformar o Natal de milhares de famílias despertando o Papai Noel que existe em cada uma – afirma o head de marketing da Coca-Cola Brasil, Ted Ketterer.

Impacto duradouro

Realizado em dezembro, o projeto natalino faz parte de um plano robusto que tem sido desenvolvido pelo Sistema Coca-Cola Brasil em prol da retomada de operações e vendas nos pequenos varejistas da região. Além de revitalização e melhorias em fachadas, as ações já envolveram extensão de prazos de pagamento, troca de geladeiras, reposição gratuita de produtos e fornecimento de materiais de ponto de venda para mais de 10 mil donos de negócios no Estado.

– A tinta da Coca-Cola é realmente mágica. Por onde passa, não quer apagar o que aconteceu, mas inspirar generosidade e despertar novas memórias em bares, restaurantes, botecos e comunidades – ressalta o diretor executivo de criação e conteúdo da W3haus, Marcelo Rosa.

Juntos pelo RS

Desenvolvida e executada por um time de profissionais majoritariamente gaúcho, a campanha também reúne um squad especial de influenciadores do Estado. Luisa Sonza, Lucas, da banda Fresno, Lucas Lima, Karine Alves, Neto Fagundes, Guri de Uruguaiana e uma série de outros nomes são embaixadores das ações de Natal. Sentados em icônicas poltronas vermelhas, eles contaram as próprias histórias de Papais Noéis da vida real.

Em "caixas de presentes" da Coca-Cola, poltronas de Natal recebem público no Cais Embarcadero e no Shopping Pontal até 22/12 ForPlay / Divulgação