Gigante dos shoppings antecipa investimentos e obra de bairro privado no RS: "Não terá empobrecimento"

Gigante dos shoppings e construtora de um bairro privado em Porto Alegre, a Multiplan engajou-se na recuperação do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o presidente Eduardo Peres falou em antecipar investimentos e contrapartidas acertadas com o poder público. Seus três empreendimentos — BarraShoppingSul, ParkShopping Canoas e condomínio Golden Lake — não foram atingidos por alagamentos, o que a empresa atribui à prevenção que fez ainda na concepção dos projetos.