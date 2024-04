O avanço das vendas e da construção de um bairro privado em Porto Alegre, o Golden Lake, foi destaque no balanço financeiro da Multiplan, gigante nacional mais conhecida pela administração de shoppings (dois deles no Rio Grande do Sul: BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas). A receita com a comercialização de imóveis teve papel mais significativo em 2023, totalizando R$ 92,7 milhões. O crescimento de 35,6% sobre o ano anterior foi impulsionado principalmente pelo projeto gaúcho.