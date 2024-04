Sete casas e um prédio no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, foram comprados ao longo dos últimos seis anos pela incorporadora CFL, que planeja construir um condomínio residencial no local. A soma dos terrenos atinge 5 mil metros quadrados, que representam quase o quarteirão inteiro, com frente para as ruas Regente, Tauphick Saadi e Pedro Ivo. O novo projeto que ficará no local dos imóveis comprados tem previsão de lançamento no segundo semestre de 2024. À coluna, o CEO da CFL, Luciano Bocorny, comentou de onde está vindo a inspiração para o projeto.