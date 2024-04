Será lançada no dia 30 de abril a pedra fundamental de um hotel no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A obra será iniciada ainda antes, com a colocação de tapumes na semana que vem. O Laghetto Aeroporto será construído onde fica, atualmente, o estacionamento aberto, em uma área de 6 mil metros quadrados. O investimento está previsto em R$ 45 milhões.