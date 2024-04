Dentro do prazo previsto, começaram as obras do complexo de saúde Markho Life Complex, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O empreendimento é do Grupo Pessi e será construído em parceria com a Construtora Tedesco. A estimativa é de que fique pronto em 48 meses, gerando 800 empregos diretos e indiretos no período.