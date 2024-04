Tanto as exportações quanto as importações gaúchas à Argentina seguem despencando. No acumulado do primeiro bimestre do ano sobre o mesmo período do ano passado, os embarques do Rio Grande do Sul ao país vizinho recuaram 17,2%, para US$ 122 milhões. É um quinto do que foi vendido à China. A maior influência na queda, disparada, foi da venda de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária (US$ 12 milhões, -81,3%).