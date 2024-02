Segundo maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul, a Argentina ainda está longe de resolver seus problemas, o que impacta a economia daqui. O assunto foi tema de entrevista do embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.