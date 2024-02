Boletim Salariômetro de janeiro, divulgado pela Fipe. O reajuste mediano real foi de 2%, o maior aumento para o mês desde o início dos registros, em 2007. O percentual representou o melhor resultado para os trabalhadores desde dezembro de 2013. A proporção de reajustes acima do INPC alcançou 90,2%.

Sobre mercado de trabalho, relembre: Com nova queda no desemprego, RS volta a ter "pleno emprego"?