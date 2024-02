Com o mercado de trabalho resiliente na pandemia e pilar de sustentação da economia atual, o desemprego no Rio Grande do Sul teve em 2023 a sua segunda menor taxa da série histórica do IBGE. Aos 5,4%, volta ao patamar de 2012, ficando acima somente dos 5% de 2013, antes de começar a crise que levou à maior recessão da história do Brasil, entre 2015 e 2016.