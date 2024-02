O mês do Natal já não é mais como era antigamente, ao menos para o varejo. Há alguns anos, o grande período de vendas já vinha trazendo quedas eventuais na comparação com novembro. Agora, se acentuou no país e ainda mais no Rio Grande do Sul, que teve queda de 2,9% no volume comercializado. Além disso, o patamar registrado pelo IBGE com ajuste sazonal, dos 100 pontos, foi o menor de todo o 2023.