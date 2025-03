Uma entrada de peso (e de bilhões) na diretoria da Fiergs

À frente do projeto que deve se tornar o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, Antônio Lacerda é o novo diretor da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Ele é o diretor-geral da CMPC, que anunciou um complexo fabril de R$ 24 bilhões para Barra do Ribeiro, com operações em outros locais, como um terminal no porto de Rio Grande.