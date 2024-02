Crescendo como aposta econômica nos últimos anos, o turismo do Rio Grande do Sul fechou 2023 com indicadores animadores. Segundo o IBGE, dezembro teve aumento de 8,1% sobre a atividade do mesmo mês do ano anterior, um dos maiores do país. No acumulado do ano, o avanço foi de 3,2%, o que pode parecer pouco, mas é bastante significativo quando se fala de um setor todo.