Ir do galeto ao vinho chega a ser um caminho até natural, mas que exigiu bastante trabalho e dedicação do empresário Paulo Geremia. O fundador da rede de galeterias Di Paolo está investindo R$ 9 milhões para criar uma marca de vinhos, que levará o seu nome, e instalar uma vinícola própria no Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha. Parte da uva virá de um parreiral próprio e o restante será de Pinto Bandeira.