Começaram a ser instaladas as primeiras cabines da roda-gigante de 52 metros de altura que está sendo instalada no Parque Mundo a Vapor, em Canela, na serra gaúcha. Cada uma das 30 estruturas pesa 800 quilos e será fechada, com ar-condicionado. Com previsão de inauguração em abril, a atração faz parte de um investimento de R$ 60 milhões no empreendimento, diz a diretora de marketing, Carla Urbani.