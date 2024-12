Instantes antes da tragédia

Não tiveram nem tempo de observar a beleza da serra gaúcha pela janela. Houve um mergulho fulminante e inexplicável da aeronave no meio de Gramado, entre a chuva e o nevoeiro, logo após se chocar com a chaminé de um prédio.



O empresário Luiz Galeazzi, sua mulher, as três filhas do casal, a sogra, a cunhada e o seu marido e seus dois filhos não tinham ideia de que viviam a plenitude do acaso e dos seus instantes derradeiros. Eles moravam em São Paulo e teriam ido até a cidade gaúcha para participar das festividades natalinas.