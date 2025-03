Liberação do FGTS, agenda e mais pílulas da economia 28.02

Agenda

Expectativa para publicação da medida provisória que libera todo do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) para trabalhadores impedidos de acessar os recursos por terem optado pelo saque-aniversário.

O impacto da estiagem ocupou parte da reunião da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), acompanhada pela coluna. O economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank, abordou um ponto interessante: para saber o reflexo no varejo é importante considerar que, mesmo com queda no volume da soja e de outras culturas, a rentabilidade total pode não cair tanto, pois produtores tiveram custos com dólar menor e podem exportar com ele maior, embolsando mais reais.