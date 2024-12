"Não podemos falar de justiça climática sem falar de diversidade e inclusão"

Em junho deste ano, um mês depois que a pior enchente da história atingiu o Rio Grande do Sul, foi lançado o fundo filantrópico emergencial RegeneraRS, idealizado pelo Instituto Helda Gerdau (IHG), em parceria com a Din4mo Lab, com aportes do instituto, da Gerdau e da Vale.

O fundo surgiu da articulação de três organizações. O Instituto Helda da Gerdau, a própria empresa Gerdau e a Din4mo, que é uma empresa de São Paulo que trabalha inovação e impacto social. No início, perguntamos o que vinha depois da emergência. E aí, as palavras reconstrução e regeneração vieram à tona. Começamos perguntando como é que a gente poderia atuar dentro desse processo de reconstrução do Estado e veio a criação desse fundo catalítico, dessa coalizão que é voltada para a mobilização de capital social, financeiro e intelectual em prol da reconstrução e regeneração do Rio Grande do Sul. E pensamos em atuar em quatro áreas: educação, negócios, soluções urbanas e habitação. Hoje, já temos em torno de R$ 40 milhões no fundo, onde aplicamos essa lógica que chamamos de lógica catalítica para os projetos, porque entendemos a necessidade de multiplicação de capital na ponta. Sabemos que as enchentes afetaram a nossa economia. E como recuperamos isso? A luta é através de projetos. Temos, por exemplo, projetos de reconstrução de casas. Temos projetos que atuaram junto à Secretaria de Educação para ajudar num plano de recuperação. Temos projetos que estão levando crédito social para empreendedores afetados pelas enchentes, abaixo dos juros de mercado e com carência de pagamento. Obviamente, entendendo o momento dos empreendedores. Olhamos para diferentes aspectos. Estamos também olhando para projetos SBN, que são soluções baseadas na natureza, para ajudar o Estado como um todo. E hoje já temos outras empresas que estão no nosso fundo. Temos empresas de diferentes portes com a gente.