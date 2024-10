A urgência da transição energética faz com que as fontes limpas estejam sendo cada vez mais adotadas tanto em pequenas quanto em grandes organizações. Além do custo, o consumo de energia também é pensado do ponto de vista da sustentabilidade. De acordo com levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), de toda a energia produzida em 2023 no Brasil, 93,1% foi proveniente de fontes renováveis.