A dupla sertaneja mais ouvida no Brasil no ano passado vem a Porto Alegre. Henrique & Juliano irão se apresentar em 22 de março de 2025 no Estádio Beira-Rio.

Em 2024, eles foram os artistas mais ouvidos no Spotify e na Deezer no Brasil. No Spotify, a dupla ocupa o topo do ranking dos álbuns mais ouvidos no ano passado com dois trabalhos: em primeiro, To Be (Ao Vivo em Brasília), enquanto O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) ficou em segundo.