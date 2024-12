Claudia Leitte volta a ser criticada por alterar trecho de música que cita Iemanjá durante show em Salvador

Claudia Leitte voltou a ser criticada após substituir, mais uma vez, o nome de Iemanjá na música Caranguejo. Durante seu show de ensaio de verão, no último sábado (14), em Salvador, ela cantou: “Eu canto meu Rei Yeshua” (Jesus em hebraico), no lugar de “Saudando a rainha Iemanjá” .

A história voltou a ser tema de debate sobre representatividade e respeito ao Axé Music. O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, usou as redes sociais para ressaltar a importância das religiões de matriz africana na construção da Axé Music e acusar racismo nas adaptações. As informações são do g1.