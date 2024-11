Nascida em 1924, em Santa Cruz do Sul, Vale do Rio Pardo, a centenária Mercur tem a inovação como chave de sua história. Cássia de Menezes Hoelzel, arquiteta e urbanista, com MBA em Gestão, Liderança e Inovação, é responsável pela Vóka, Centro de Inovação da Mercur. Os processos em busca do novo se encontram com as práticas ESG, citadas pela profissional como fio condutor para todas as atividades e projetos.