Sustentabilidade é caminho para produzir mais leite no campo

Tratamento dos animais e de seus dejetos é parte importante da atividade e reflete em renda ao produtor e qualidade ao leite. Mateus Duboc / 44meia

O produtor de leite gaúcho sabe que seu futuro depende da sustentabilidade da propriedade rural e do planeta. Sem cuidado com o solo, com as fontes de água e com o meio em que está inserido é impossível pensar em uma atividade produtiva de longo prazo. Esta é a temática do quarto episódio da websérie “Caminhos do Leite”, disponível no YouTube.

Desenvolvida pela Lactalis Brasil – líder em captação de leite no país –, a websérie foi concebida para mostrar a realidade do setor leiteiro, do dia a dia da produção do campo à mesa do consumidor. Conforme ressalta o CEO da Lactalis Brasil, Roosevelt Júnior, o cuidado do produtor rural com o planeta não está atrelado apenas ao seu sustento, mas também a uma relação direta que existe entre a terra e quem vive no campo.

– A relação do produtor de leite com a natureza é cíclica e isso é muito real no setor – reforça.

O vídeo apresenta a história da família Kuhn, cuja propriedade rural fica na cidade de Tapera, região noroeste do Rio Grande do Sul. Lá fica evidente o vínculo entre sustentabilidade e produção. O uso de biodigestores para reduzir as emissões de CO2 e o devido tratamento dos dejetos garantem um manejo sustentável do gado. Para o CEO da Lactalis Brasil, o cultivo de pastagens assegura alimentação ao gado e a cobertura de solo, que reflete na qualidade e na quantidade do leite produzido.

– A mesma relação pode se fazer ao falar de bem-estar animal. Animais bem nutridos, saudáveis e em condições apropriadas, livres de calor, de fome, de maus tratos, são mais felizes e mais produtivos – ressalta.

Cuidar de todos

De acordo com o CEO da Lactalis Brasil, ao abordar uma produção sustentável, é preciso também pensar em cuidar da vida e das pessoas. Por isso, a empresa adotou uma política proativa de enfrentamento aos problemas relacionados à enchente no Rio Grande do Sul, região onde tem grande atuação. Assim que foi notificada das ocorrências no Estado, a Lactalis Brasil agiu no socorro às vítimas, começando pelos funcionários e seus familiares desabrigados no Vale do Taquari.

Após realocação e abrigo, foi promovido um grande movimento para a doação de alimentos e água. A Lactalis doou dois milhões de litros de água envazada em embalagens de leite (acartonadas e garrafas plásticas). Os recipientes foram entregues em diferentes regiões do Rio Grande do Sul gratuitamente.