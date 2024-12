Senado pode votar nesta quarta-feira projeto que limita o uso de celulares nas escolas

Ministério da Educação já manifestou apoio à versão atual do texto do projeto que limita o uso de celulares nas escolas.

Segundo g1 , o texto chegou ao Senado na terça-feira (17) e o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator designado, busca acelerar a tramitação . A estratégia envolve aprovar um requerimento de urgência em plenário, eliminando a necessidade de análise pelas comissões do Senado, e já votar o projeto na mesma sessão.

Se o Senado alterar o conteúdo da proposta, o texto retornará para nova avaliação na Câmara dos Deputados. Caso contrário, o projeto seguirá diretamente para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou o projeto em caráter conclusivo, dispensando votação em plenário. Apesar de haver um prazo para recursos contra essa dispensa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou o envio imediato ao Senado. O governo espera que a proposta seja definitivamente aprovada e sancionada a tempo de vigorar no início do próximo ano letivo.