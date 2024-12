Melo só deve se manifestar sobre Escola sem Partido quando projeto chegar ao Executivo

Um dos projetos mais polêmicos quando se trata da educação no Brasil, o Escola sem Partido, aprovado nesta quarta-feira (11) pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre , ainda enfrentará um trâmite para chegar ao Executivo. Somente quando receber a redação final é que Sebastião Melo (MDB) deverá se manifestar , garantiu a assessoria do prefeito.

Segundo a direção legislativa da Câmara, a previsão é de que até sexta-feira (13) seja entregue a redação final do projeto , que inclui a emenda votada pelos vereadores . Cumprindo um rito burocrático, o texto ainda seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sem chance de ser modificado ou reprovado. Os integrantes da comissão devem conferir a proposta na reunião de terça-feira (17).

Depois disso, o projeto é enviado para o parecer do prefeito, que terá 15 dias úteis, a partir do recebimento do texto, para se manifestar. Melo tem três possibilidades: