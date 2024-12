Sete escolas municipais ainda fechadas devido à enchente devem ser liberadas até o final do mês

Danificadas e fechadas desde a enchente de maio , sete escolas municipais de Porto Alegre devem ter as reformas finalizadas antes da virada do ano, conforme previsão da Secretaria Municipal de Educação (Smed). A mais próxima de voltar a receber atividades é a Escola de Educação Básica Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, no Sarandi.

Conforme a Smed, a Escola de Educação Infantil Tio Barnabé, no bairro Azenha, deve ser a próxima a reabrir. Também passam por reformas as escolas de educação infantil Humaitá, no mesmo bairro; Miguel Velasquez e Vila Elizabeth, no bairro Sarandi; e a Passarinho Dourado, no bairro São Geraldo. A Escola de Ensino Fundamental Migrantes, no Sarandi, também está na lista de entregas.