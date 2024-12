França: Senado aprova projeto de lei de orçamento provisório para evitar paralisação do governo

O Senado da França adotou, nesta quarta-feira, 18, um projeto de lei especial provisório que evita uma paralisação do governo francês e garante que as atividades continuem funcionando de janeiro até que o país adote um orçamento para 2025.

A medida aprovada autoriza o governo a continuar cobrando impostos, a contrair empréstimos para a realização de operações de dívida e gestão de tesouraria do Estado, além de contrair empréstimos para cobrir as suas necessidades de fluxo de caixa. A implementação do projeto de lei precisou ser votada por conta dos impasses orçamentários no governo do ex-primeiro-ministro, Michel Barnier.