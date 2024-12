Câmara de Passo Fundo terá reunião para detalhar concessão de rodovias do norte gaúcho

Governo do Estado autorizou o investimento de R$ 1,3 bilhão para qualificar as rodovias do Vale do Taquari e Região Norte. Matheus Moraes / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo fará uma reunião sobre a concessão de rodovias do Bloco 2, que abrange as regiões Norte e Vale do Taquari, nesta quarta-feira (18). O encontro acontece às 18h30min e vai contar com a presença do secretário da reconstrução gaúcha, Pedro Capeluppi.

O objetivo é detalhar a proposta de concessão do Bloco 2, que abrange rodovias do norte gaúcho e do Vale Taquari, conforme antecipado pelo colunista de Jocimar Farina. O trecho inclui:

a RS-135 , que liga Passo Fundo a Erechim

, que liga Passo Fundo a Erechim a RS-324 que liga Passo Fundo a Nova Prata e passa pelas cidades de Marau, Vila Maria e Casca

que e passa pelas cidades de Marau, Vila Maria e Casca a RS-129, que liga São Domingos do Sul, Vanini e Guaporé.

Em abril, uma audiência pública na casa legislativa contou com a presença da comunidade e de lideranças regionais, para opinar sobre as melhorias previstas nas rodovias.

A previsão inicial era de lançamento do edital no primeiro semestre de 2024, data que foi adiada para o segundo semestre em decorrência das enchentes.

Agora, a expectativa do governo é lançar a consulta pública do Bloco 2, para receber sugestões da população, até o final do ano. Depois desta fase vem a publicação do edital com o cronograma das obras.

Após isso, o Bloco 2 vai a leilão para definir quem será o parceiro privado que vai administrar as estradas. Essas etapas devem acontecer ao longo de 2025.

Em 19 de novembro, o governo do Estado autorizou o investimento de R$ 1,3 bilhão para qualificar as rodovias do Vale do Taquari e Região Norte, duas das mais afetadas pelo desastre climático.