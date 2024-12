"Foi a mão divina que nos salvou": feridos em acidente de ônibus em Condor relatam como foi a colisão na BR-158

Fabiana Rech e seu filho Giovani, 11, um dos atletas do Esporte Clube Ipiranga de Sarandi, horas antes do acidente. Fabiana Castoldi Rech / Arquivo Pessoal

O acidente na BR-158 em Condor, no noroeste gaúcho, ainda está fresco na memória das crianças, familiares e professores que viajavam no ônibus da prefeitura de Sarandi que bateu de frente em um caminhão na madrugada de segunda-feira (2).

Todos os 24 ocupantes do ônibus, em sua maioria atletas do time sub-11 do Esporte Clube Ipiranga de Sarandi, ficaram feridos. O condutor do caminhão, Leomar Barbosa Tolentino, 56 anos, morreu no local.

Os últimos internados, que tiveram alta no fim da tarde de segunda-feira, eram os professores Maikelly Caumo e Adelmo Pivoto, conhecido como Jacaré, além de Fabiana Castoldi Rech, mãe de um atleta.

Em entrevista a GZH Passo Fundo, Fabiana e Adelmo classificaram o acidente como um "filme de terror" e entendem que só não houve uma tragédia ainda maior por causa da interferência divina.

Apesar dos ferimentos, nenhum dos ocupantes do ônibus corre risco de morrer. Tolentino, que dirigia o caminhão, estava sozinho no veículo. As causas do acidente são investigadas.

"Foi tudo muito rápido", relata mãe que acompanhava filho

Mãe e filho horas antes do acidente em Condor. Fabiana teve uma trombose venosa profunda na perna esquerda e Giovani escoriações leves no corpo. Fabiana Castoldi Rech / Arquivo Pessoal

Fabiana Rech era uma das mães que acompanhavam o grupo na viagem a Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, onde a equipe disputou partidas do Campeonato Estadual Sub-11.

Ela se recupera de uma trombose venosa profunda na perna esquerda, causada pelo acidente. Já seu filho, Giovani, 11 anos, tem hematomas e arranhões no corpo, mas está bem apesar do susto.

A mulher estava com o filho no terceiro banco. Com a freada brusca do ônibus, ele e um amigo bateram a cabeça no assento da frente.

— Lembro da primeira freada do motorista do ônibus e dele puxando o veículo para o lado. Quando isso aconteceu, eu tirei o cinto e pulei para pegar os meninos, mas fiquei com a perna presa em um banco, causando minha lesão — contou.

Fabiana lembra, ainda, que o caminhão bateu no lado do motorista e a força da colisão fez com que o ônibus fosse parar em um barranco.

— Foi tudo muito rápido. Depois do acidente conferimos se todos estavam bem e rezamos para agradecer. Quando chegou o socorro, os que estavam menos feridos auxiliavam na retirada dos que estavam sangrando e das crianças — disse.

No resgate, ela lembra de um pastor que parou no local do acidente e fez uma oração pelos sobreviventes. Uma fala dele, porém, chamou sua atenção.

— Ele disse que viu mães ajoelhadas em casa rezando por nós. Na segunda de manhã, duas mães me visitaram no hospital e comentaram que pressentiram algo ruim acontecendo, se ajoelharam e rezaram para que tudo corresse bem na viagem. Então eu posso dizer que foi um livramento, uma salvação, foi a mão divina que nos salvou — disse Fabiana, emocionada.

“Noite de terror”

Ônibus bateu de frente em caminhão que vinha no sentido contrário na BR-158, próximo à entrada do município de Condor. O condutor do caminhão, Leomar Barbosa Tolentino, 56, morreu no local. Renato Bueno / Rádio Sulbrasileira

O professor Adelmo Pivoto, também conhecido como Jacaré, também teve alta e, em conversa por telefone, deu detalhes sobre a madrugada do acidente. Segundo ele, a viagem de ida foi calma e sem percalços, mas no retorno o grupo enfrentou um temporal com chuva e vento fortes.

— Perto de Panambi, o tempo parecia estar se acalmando, mas foi quando nos envolvemos no acidente. O que aconteceu após a colisão foi uma típica noite de terror — afirmou.

Nenhum dos passageiros tinha sinal no celular, o que dificultou a comunicação com órgãos de resgate. A sorte foi um motorista que passou pelo local e buscou ajuda com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Samu.

— Enquanto o resgate não chegava, tentamos acalmar as crianças porque todas estavam gritando, chorando e pedindo socorro. Foi uma cena muito triste — lembra o treinador.

Clube fará trabalho conjunto com psicóloga

Equipe sub-11 do Esporte Clube Ipiranga disputou o Campeonato Estadual Sub-11 em Santa Vitória do Palmar, no fim de semana. Fabiana Castoldi Rech / Arquivo Pessoal

Segundo o presidente do Esporte Clube Ipiranga, Ozeno Picollo, o time seguirá monitorando o estado de saúde dos envolvidos no acidente durante a semana. Na próxima semana o clube vai contratar uma psicóloga para trabalhar com os atletas e familiares.

— Nosso objetivo é fazer com que tudo volte ao normal, com as atividades voltando e as crianças seguindo em busca do sonho de ser atleta profissional — ressaltou o presidente.

Em nota, a assessoria do clube informou que todas as atividades previstas para essa semana nas escolinhas ou em jogos estão suspensas.