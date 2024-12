Três dos 24 feridos após acidente em Condor seguem internados: "Podia ter sido uma tragédia ainda maior", diz dirigente do time

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2). Eduardo Krais / Agencia RBS

Seguem internados três dos 24 feridos após colisão frontal entre um caminhão e um ônibus da prefeitura de Sarandi na madrugada desta segunda-feira (2), no km 140 da BR-158 em Condor, noroeste gaúcho.

O ônibus transportava crianças, professores e familiares da equipe sub-11 do Esporte Clube Ipiranga, que trabalha com categorias de base em futebol e futsal em Sarandi. Além dos feridos, o condutor do caminhão morreu no local. Ele foi identificado como Leomar Barbosa Tolentino, 56 anos.

Em entrevista a GZH Passo Fundo, o presidente da equipe, Ozeno Picolo, relatou que o time de 12 atletas com idades entre 9 e 11 anos, além de pais e responsáveis, voltavam a Sarandi depois de campeonato em Santa Vitória do Palmar, no sul do RS, quando foram surpreendidos pelo caminhão que invadiu a pista contrária no trecho entre Panambi e Condor.

Segundo Picolo, a força da colisão frontal e o fato de haver 24 pessoas no ônibus são agravantes que poderiam ter feito do acidente uma tragédia ainda maior.

— Podemos classificar como um milagre nosso ônibus ter escapado sem mortes, até pela gravidade do acidente. Lamentamos o falecimento do condutor do caminhão, ficamos todos tristes pelo acontecido — destacou.

Do ônibus, seguem internados os professores Adelmo Pivoto e Maikelly Caumo, além da mãe de um atleta. Pivoto e a mãe estão no Hospital Comunitário Sarandi, enquanto Maikelly está no Hospital Panambi (SHP). Ela deve ser transferida para Sarandi ainda nesta segunda-feira.

Todos tiveram ferimentos leves, como escoriações e pequenos cortes. Os outros passageiros já retornaram para suas casas.

— Seguimos dando todo o apoio possível para as famílias envolvidas. O motorista do ônibus e os passageiros que não foram internados realizaram exames, mas nada grave foi identificado. Um dos nossos atletas ficou internado porque teve uma batida mais forte na região do abdômen, o que nos preocupou, mas ele recebeu alta no final desta manhã — disse o presidente.

Colisão foi registrada no km 140 da BR-158, próximo ao trevo de acesso de Condor. Eduardo Krais / Agencia RBS

Clube viaja por todo o RS para disputar campeonatos de base

Com 77 anos de história, o Esporte Clube Ipiranga trabalha com categorias de base no futebol e futsal. Em 2024, disputa o Gauchão Noligafi de Futebol, Gauchão de Futsal, Estadual de Futsal, Liga Sul Rio-grandense e Taça TG.

O clube tem mais de 300 atletas entre 6 e 15 anos, que participam de treinamentos no turno inverso à escola. Entre as atividades, as equipes viajam por todo o RS para disputar torneios de base.

— Em Sarandi respiramos o futebol de base, por isso ficamos preocupados quando soubemos do acidente. Todos os atletas são da região, então seria muito triste caso algo mais grave tivesse acontecido, em virtude da comunidade estar totalmente envolvida no nosso projeto — ressaltou Picolo.

Em nota, a assessoria do clube informou que todas as atividades previstas para essa semana nas escolinhas ou em jogos estão suspensas (confira a íntegra abaixo).

Nota do clube

"O E.C. Ipiranga vem a público atualizar informações sobre o acidente envolvendo o ônibus que transportava a equipe sub-11 registrado na madrugada desta segunda-feira (2), km 140 da BR-158, em Condor.

Atletas, comissão técnicas e responsáveis estavam em viagem retornando de Santa Vitória do Palmar, onde disputou a segunda fase do Estadual Sub-11 de Futsal da FGFS.

O acidente que envolveu o ônibus de Sarandi e um caminhão deixou o motorista do caminhão como vítima fatal. Lamentamos com pesar e desejamos força aos familiares.

Alguns dos 23 passageiros ficaram feridos e estão em atendimento hospitalar. O clube está prestando todo auxilio e se coloca a disposição.

O E.C. Ipiranga informa que todas as atividades previstas para essa semana nas Escolinhas ou em jogos estão suspensas."

Veículos envolvidos no acidente devem ser removidos no início da tarde. Eduardo Krais / Agencia RBS

Remoção dos veículos acontece nesta segunda

A remoção do caminhão e do ônibus envolvidos no acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (2). Segundo o presidente do Esporte Clube Ipiranga, a operação de remoção iniciará por volta das 12h30.