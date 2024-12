Comércio do RS piora projeção do dólar e teme interferência no juro do Banco Central

Presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, e o economista Marcelo Portugal. Fecomércio-RS / Divulgação

Gelou a coluna quando, no balanço de final de ano da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), o presidente Luiz Carlos Bohn projetou interferência política na taxa Selic em 2025. Isso porque o juro está alto, o presidente Lula diz que esse é o problema do país e foi ele quem indicou o próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assume em janeiro.

Com seu viés mais pessimista, o economista Marcelo Portugal, que faz as projeções da Fecomércio-RS, diz que Galípolo é "chapa do Lula", o que gera desconfiança sobre sua independência, embora o Banco Central tenha autonomia para decisões técnicas e já tenha definido duas altas na Selic nas próximas reuniões.

Se houver redução artificial e forçada do juro, o cenário de confiança no Brasil se deteriora, com alta de dólar e de inflação. Como Portugal diz, haveria uma "corrosão do investimento".

Economista-chefe da entidade, Patrícia Palermo piorou sua projeção para o dólar após a alta do juro e as falas recentes de Lula. Aposta que a moeda fechará o ano mesmo ao redor de R$ 6, seguindo assim em 2025.

