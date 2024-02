Também como efeito da recessão que fez o Japão perder para a Alemanha o título de terceira maior economia do mundo, as exportações gaúchas ao país asiático caíram 21% em faturamento, para US$ 308 milhões, e 42% em volume em 2023, na comparação com 2022. Os japoneses compram, principalmente, carnes e plásticos do Rio Grande do Sul, itens que respondem por mais da metade dos embarques e estão diretamente relacionados a nível de consumo. O país foi destino de 1,4% das exportações gaúchas no ano passado, contra 1,7% do período anterior.