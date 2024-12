Carrefour vende 11 supermercados Nacional para grupo de Bagé

Dois anos após serem comprados, supermercados Nacional estão à venda. Nacional / Divulgação

Onze supermercados do Nacional foram vendidos pelo Carrefour para o Grupo Osmar Nicolini Comércio e Distribuição, de Bagé. As unidades ficam em Alegrete, Bagé, Camaquã, Dom Pedrito, Pelotas, Rosário do Sul, Santa Cruz, Santa Maria, Santa Rosa e São Borja.

O valor da negociação não foi informado. A compra depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e de negociações de aluguel. O Nicolini diz que manterá os empregos e pretende criar mais postos de trabalho.

Como a coluna antecipou há alguns meses, o Carrefour está vendendo todos os supermercados do Nacional e contratou o Bradesco para oferecer a interessados. Na Região Sul, são 47 lojas, sendo 39 no Rio Grande do Sul. A ideia é levantar R$ 400 milhões.

No total, as unidades gaúchas empregam 2.365 pessoas. O grupo manterá as operações Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, com lojas grandes. Unidades menores que restarem terão a marca Carrefour Bairro. O grupo francês comprou o Grupo Big em 2022, em uma negociação de R$ 7,5 bilhões.

